Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition, fantastica edizione limitata su Amazon

Queste Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stoormtrooper sono delle cuffie bluetooth perfette per svolgere la loro funzione convenzionale, ma che in questo caso sono arricchite da dettagli che faranno felici gli appassionati della saga cinematografica.

Da oggi questo set in edizione limitatissima è disponibile su Amazon per l’acquisto ad un prezzo di 109,99 euro, con spedizione Prime e consegna immediata. Un pezzo da collezione unico e da non perdere per nessun motivo.

Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition: le cuffie perfette per i fan di Guerre Stellari

Queste cuffie ti verranno consegnate all’interno di una fantastica confezione personalizzata per i veri fan di Star Wars e con l’iconica immagine degli Stormtrooper che campeggia anche sulla custodia di ricarica.

I due auricolari mostrano invece il simbolo dell’Impero Galattico e ti permettono di scegliere tra suoni di sistema personalizzati tratti direttamente dall’universo di Star Wars per un’esperienza d’uso e di ascolto davvero unica.

Con dettagli spettacolari e dal packaging curato, per il resto queste cuffie ti garantiscono una qualità audio ad alta definizione con una cancellazione del rumore fino a 40dB, 3 modalità ANC e modalità trasparenza.

L’autonomia garantita con carica completa è fino a 7 ore che arrivano a 32 riponendole nella pratica custodia. Dal driver dinamico per suoni precisi e profondi, questi auricolari sono un gioiellino da non lasciarsi scappare.

Specie se parliamo appunto di questa edizione limitata a tema Star Wars che oggi è tua su Amazon al prezzo di lancio di 109,99 euro. Siamo sicuri che andranno presto a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.