Xiaomi, BOMBA eBay: 71€ per la friggitrice ad aria smart, follia pura

La friggitrice ad aria smart di Xiaomi. Eccezionale elettrodomestico, sostituisce la pentola per friggere, il forno e non solo. Un prodotto premium.

Friggitrice ad aria smart di Xiaomi a mini prezzo su eBay

Un elettrodomestico spettacolare, che ti permetterà di cucinare ottime pietanze, risparmiando un sacco di tempo, grazie alla cottura a 360 gradi. Cuori senza problemi carne, pesce, verdure, ortaggi, lievitati, pizze e dolci: saranno sempre fragranti e gustosi.

Dai un’occhiata alle tantissime ricette a disposizione e imposta le cotture tramite la specifica applicazione per smartphone Android e iOS. Infatti, il tuo specialissimo elettrodomestico potrai collegarlo a Internet tramite WiFi e gestirne ogni aspetto, anche mentre non sei in casa: troverai la cena pronta, facendo partire la cottura dallo smartphone!

La spettacolare friggitrice ad aria smart di Xiaomi.

