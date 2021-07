Un concentrato di tecnologia, al servizio dell'aspirazione senza fili. Xiaomi Trouver Solo 10 è il tuo nuovo migliore amico per le pulizie di casa. Potente motore aspirante e funzionamento senza fili in gran sconto su Amazon: lo prendi a 98€ circa con spedizioni Prime, assolutamente gratis. Pochissimi pezzi ancora rimasti.

Xiaomi: potente aspirapolvere, prezzo assurdo

Super leggero e in grado di aspirare per 48 minuti di fila senza dover ricorrere alla ricarica della batteria. Questo gioiellino è pensato per chi non vuole dedicare ore a eliminare peli, polvere, capelli e sporcizia dal pavimento e non solo.

Sempre pronto all'uso, perché si ricarica quando è sulla sua base, potrai usarlo per tutto: non solo il pavimento, sfruttando i vari accessori in dotazione sarà perfetto anche per altre superfici. Soprattutto, non teme gli angoli, che raggiunge con estrema facilità.

La chicca tech più evidente è il suo display touchscreen, che ti permetterà di impostare la potenza di aspirazione, ma anche di controllare il livello di batteria residua, ad esempio. A questo, aggiungi il motore aspirante ciclonico e un sistema di filtrazione multiplo, che ti garantiranno risultati eccezionali e in pochi minuti.

Approfitta adesso dei saldi estivi Amazon e porta a casa questo eccellente aspirapolvere di Xiaomi e gran prezzo: solo 98€ appena da Amazon con spedizioni assolutamente gratis, garantite dai servizi Prime. Potenza aspirante senza rivali.

