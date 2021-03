Xiaomi è pronta a lanciare sul mercato i nuovi smartphone facenti parte della serie Black Shark 4, andando contro la tradizione di diversi marchi cinesi lanciando un dispositivo con il numero “4” perché ritenuto sfortunato nella loro cultura. Ora, la variante “Pro” è stata testata dal team di DxOMark sul fronte del comparto audio e il dispositivo è riuscito a ottenere un impressionante punteggio di 81.

Xiaomi Black Shark 4 Pro: il re dell’audio secondo DxOMark

Il terminale ha ottenuto 83 punti nella riproduzione e 71 punti per la registrazione. DxOMark afferma che il suo team ha eseguito una serie di test oggettivi con più di 20 ore di valutazione percettiva in condizioni di laboratorio controllate.

Il telefono è dotato di un doppio altoparlante completamente simmetrico nella parte superiore e inferiore per la riproduzione stereo e offre una sintonizzazione specifica per musica, film o giochi. Al pari dei suoi predecessori, c’è anche un jack audio da 3,5 mm.

I risultati di riproduzione per Black Shark 4 Pro sono coerenti in tutti i casi d’uso, dall’ascolto della musica alla visione dei film e dei giochi. Il device offre una delle risposte in frequenza più bilanciate, secondo il team francese.

Non di meno, fornisce un’eccezionale estensione di fascia bassa, dinamiche di impatto e nitide, un volume eccezionalmente ampio, il rendering realistico della distanza, livelli coerenti e contenuti intelligibili anche a bassi volumi.

Il difetto evidente include un leggero sibilo su specifici segnali elettronici e una distorsione ad alto volume.

Per quanto riguarda la registrazione, il telefono si è comportato coerentemente in tutti i casi d’uso. I microfoni offrono buoni bassi-medi e bassi, medi naturali e realistici, alti precisi, una buona estensione degli alti, grande ampiezza, e il rendering accurato della distanza.

Ma il dispositivo rimane indietro quando si tratta di registrare in ambienti rumorosi a causa di artefatti spettrali e temporali. La dinamica è compromessa da un elevato rumore di fondo e i video selfie mostrano un campo sonoro molto stretto.

Nel complesso, il Black Shark 4 Pro è il miglior esecutore audio di tutti i telefoni testati da DxOMark. Il telefono è eccezionale in termini di riproduzione e ha superato gli altri telefoni con il punteggio più alto grazie a delle prestazioni costanti e impressionanti in tutti i casi d’uso.

