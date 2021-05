Lo sai che nella maggior parte dei casi, Internet a casa è lento perché il WiFi non è abbastanza potente? Può bastare veramente pochissimo per tornare a godere di una connessione senza fili di buona qualità e Xiaomi ha la soluzione, che adesso è anche in super offerta. Il suo migliore WiFi extender puoi portarlo a casa a 12,90€ con spedizioni super rapide e gratis, se sei cliente Prime.

Xiaomi: WiFi più potente a prezzo bassissimo

Un dispositivo che, letteralmente, permetterà al WiFi di casa di avere un punto di appoggio proprio dove diventa più debole. In questo modo, rimbalzerà e raggiungerà i tuoi dispositivi con la stabilità e la potenza che desideri.

Tutto quello che dovrai fare tu è inserirlo nella presa elettrica e seguire la configurazione super rapida. Una volta che l'avrai connesso al tuo modem router principale, sarai pronto e potrai finalmente godere di una connessione a Internet senza fili finalmente soddisfacente.

Niente di più facile e banale, vero? Eppure, spessissimo i problemi di velocità e stabilità sono proprio dovuti a una scarsa copertura della rete WiFi. Con questo dispositivo di Xiaomi puoi facilmente risolvere il problema, investendo una cifra irrisoria: devi solo accaparrartelo da Amazon a 12,90€, prima che la promozione finisca. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sempre a caccia di sconti e promozioni? Non perdere i migliori: li trovi sul canale Telegram di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home