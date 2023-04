Xiaomi Band 8: caratteristiche e prezzo

L’ultimo grande evento Xiaomi tenutosi in Cina in queste ore ha portato Xiaomi 13 Ultra sul mercato, e non solo. La compagnia di Lei Jun ha sfoderato l’asso dalla manica con Xiaomi Smart Band 8 o, più semplicemente, Xiaomi Band 8, l’ultima iterazione della linea di wearable più acquistata al mondo. Andiamo alla scoperta del suo design, delle specifiche tecniche e del possibile prezzo al momento del debutto in Italia.

Tutti i dettagli di Xiaomi Band 8

Il design della nuova smartband Xiaomi Band 8 non cambia di molto rispetto alle scorse generazioni e mantiene, in quanto iconico, il corpo a capsula, ma con una differenza chiave: non c’è più un cinturino in silicone nel quale giunge già inserito, bensì bisogna scegliere tra le varie opzioni di aggancio all’estremità del dispositivo. Ad esempio, vi saranno cinturini in silicone con attacco laterale, versioni premium con aggancio metallico e materiali più pregiati, e persino un ciondolo o alternative in silicone per legarlo ai lacci delle scarpe!

Il display è un AMOLED da 1,62 pollici con risoluzione pari a 490 x 192 pixel, 326 PPI, luminosità fino a 600 nit e supporto alla modalità Always-On. Pertanto, aumentano la luminosità massima e approda un sensore di luce ambientale ottimo, concepito per modificare dinamicamente la retroilluminazione. Inoltre, il telaio centrale è realizzato in metallo.

Con il peso di 27 grammi e le sue dimensioni compatte, pari a 48 x 22,5 x 10,99 mm, Xiaomi Band 8 è pratico da portare con sé e ricco di funzionalità dedicate alla salute e al fitness, dal controllo del livello di ossigeno del sangue e della frequenza cardiaca al supporto a oltre 150 modalità sportive. Se invece volete semplicemente usarlo come dispositivo smart per il tracking di sonno e attività fisica base, potete sbizzarrirvi principalmente scegliendo tra oltre 200 quadranti.

Manca il GPS, molto probabilmente in arrivo nella versione Pro, ma figura l’NFC per i pagamenti. Infine, la batteria è da 190 mAh e garantisce una durata minima di 6 giorni con AoD e massima di 16 giorni, stando alle stime offerte dal colosso cinese.

Prezzi e disponibilità

Al momento Xiaomi Band 8 risulta disponibile esclusivamente in Cina da oggi, 18 aprile 2023, a 239 yuan o, al cambio, circa 31 euro. SI parla invece di 37 euro per la variante con NFC. Per quanto concerne la disponibilità del dispositivo indossabile in Italia, dovremo attendere maggiori dettagli nel corso dei prossimi mesi.