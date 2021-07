Xiaomi e i suoi prodotti: che meraviglia. Tecnologia di qualità a prezzo accessibile. Se ti mostrassi 5 prodotti che costano al massimo 15€ e sono su Amazon, con spedizioni rapide e gratis? Come fossi alla bancarella, ma con tutta la potenza dei dispositivi del colosso cinese. Pronto? Scommetti che rimarrai stupito da questi gioiellini?

Xiaomi: la bancarella Amazon

La filosofia del brand è rimasta la stessa dal principio: offrire prodotti di qualità agli utenti, che possono accedervi godendo di prezzi più che contenuti.

Sono però consapevole che l'ecosistema di Xiaomi è talmente ampio, che conoscere tutte le sue chicche è veramente complesso. Ecco, con la selezione a prezzo da bancarella di oggi, sono sicura che farai il tuo affare. Su tutti, le spedizioni sono rapide e gratis se sei cliente Prime. Pronto?

WiFi Extender potente e smart

Un gioiellino sotto il profilo estetico, che è pronto a sfruttare le sue due antenne per permetterti di portare il WiFi di casa su un livello successivo: non ci saranno più punti in cui la rete non arriva, basterà posizionare lui.

In più, è super smart: gestisci tutto attraverso l'applicazione per Android e iOS e anche la configurazione è semplicissima. Il prezzo? Ora è di nuovo in sconto a 12€ circa ed è pazzesco.

Potente router per la smart home

La casa smart è uno spettacolo, ma hai idea di quanto “pesi” il fatto di dover collegare tutti quei dispositivi a Internet? E le lampadine, e l'orologio, e il ventilatore, e il purificatore, e il faretto, e i vari speaker smart. Tutto senza dimenticare naturalmente smartphone, tablet e PC vari. Musica per le mie orecchie, ma un fardello per il router di casa.

Con un prodotto come questo di Xiaomi, con la sua potente rete WiFi a lungo raggio (2,4 Ghz), potrai collegare contemporaneamente, senza cali di potenza, fino a 64 dispositivi! Anche lui è smart e lo gestisci via app. La cosa più bella? Lo prendi a 13,58€ da Amazon.

Tagliacapelli super preciso a batteria

Xiaomi è anche brand che proprio non hai mai sentito, come Enchen, che per il colosso cinese ha realizzato uno dei migliori tagliacapelli che io abbia mai comprato e regalato. Questo gioiellino è regolabile in base alle tue esigenze ed ha diversi accessori in dotazione.

La cosa più interessante? Funziona attraverso batteria integrata, che ricarichi sfruttando la porta USB C, solo quando serve. Ti rasi in modo perfetto, ovunque e senza fili! Ora lo porti a casa ad appena 12,98€: che spettacolo.

Termometro igrometro smart: 2 pezzi per 1

Bellissimi esteticamente, questi gioiellini ti permettono di avere sempre sotto controllo il livello di umidità e la temperatura presenti nell'ambiente dove li avrai posizionati.

Leggi tutti i dati direttamente dallo schermo oppure dallo smartphone: ti basterà collegarli in Bluetooth! Non solo, se possiedi altri prodotti Xiaomi, come per esempio un umidificatore, puoi impostarne la partenza in modo automatico, se l'umidità misurata arriva a livello critico. La cosa interessante è che, spuntando il coupon in pagina, a circa 14€ a casa te ne arrivano 2 invece di 1. Naturalmente, è un'offerta a tempo.

Lampada da notte smart

Questo è un gadget che adoro perché è geniale. Un piccolo dispositivo, con supporto a calamita, in grado di fare tanta luce solo e soltanto quando serve. Anzi, se ti svegli di notte, lo stacchi e lo porti con te per avere sempre la giusta illuminazione.

Come fa ad essere così preciso? Ha due sensori. Quello crepuscolare gli impedisce di attivarsi se c'è sufficiente luce ambientale mentre quello di movimento fa accendere la lampada in automatico in caso – appunto – di movimento. Infine, puoi scegliere fra addirittura due livelli di intensità luminosa. Ora questo gioiello di Xiaomi lo porti a casa a 9,99€, finché dura la promozione.

Hai visto che genialate nella bancarella di Xiaomi? Tutte le altre offerte nascoste le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

