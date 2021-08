Compatto e potente, quello di cui è capace questo aspirapolvere compatto di Xiaomi è assurdo. Con un'aspirazione paragonabile a quella di un prodotto più grande, è anche dotato di incredibile ergonomia e puoi arrivare letteralmente in qualsiasi angolo serva pulire. Questo gioiellino adesso lo porti a casa a prezzo assurdo da Amazon: solo 39,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Sii veloce però, pochi pezzi ancora a disposizione.

Xiaomi: un portento di aspirapolvere compatto in gran sconto

Un ottimo prodotto, che colpisce innanzitutto per il design. Ovviamente, è il suo potente motore che ti conquisterà: elimina peli, polvere, capelli e sporcizia in modo semplice e senza alcun vincolo di cavi.

Grazie alla batteria integrata – e agli accessori in dotazione – non avrai limiti di spostamento: usalo pure in casa, ma anche in auto o in ufficio.

Al momento di pulirlo, nessun problema: apri il serbatoio ed elimini la sporcizia aspirata. Il filtro puoi rimuoverlo e lavarlo sotto l'acqua corrente senza alcun problema. Intanto, metti in carica il tuo aspirapolvere compatto di Xiaomi e lui sarà di nuovo pronto all'uso non appena ne avrai nuovamente bisogno.

Insomma, il tuo affare su Amazon lo fai adesso e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis: completa il tuo ordine velocemente e portalo a casa al prezzo minimo storico di appena 39,99€. Un affare assurdo, ma attento: l'offerta è super limitata.

