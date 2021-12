Xiaomi sta rimuovendo questa feature con Android 12: perché?

Che fine ha fatto la funzione Memory Extension di Xiaomi con Android 12? Da diversi mesi a questa parte alcuni OEM hanno introdotto una nuova funzionalità pensata per incrementare la RAM degli smartphone: la feature permette di “prendere in prestito” una quota di spazio interno per fornire al sistema operativo un maggiore quantitativo di RAM per mantenere le app in memoria e, più in generale, garantire una maggiore fluidità di Android.

Che fine ha fatto Memory Extension di Xiaomi su Android 12?

Xiaomi rientra tra i vari OEM che offrono questa funzionalità tramite Memory Extension ma, come sottolinea il sempre ben informato @XiaomiUI, sembra che il colosso cinese stia rimuovendo il supporto alla funzionalità dai seguenti smartphone:

Xiaomi Mi 11 Ultra

Redmi K40

Per quale motivo i sopracitati smartphone non dispongono più di questa feature? Il colosso cinese non ha rilasciato informazioni ufficiali a riguardo, ma potrebbe dipendere da una differente gestione di Android 12 della memoria RAM; forse il team di sviluppo della MIUI si è reso conto che il nuovo sistema operativo di Google offre particolari ottimizzazioni che non richiedono più la presenza della sopracitata feature.

Che la rimozione sia un problema di supporto con il nuovo OS? Difficile dirlo con così poche informazioni a disposizione, ma quasi sicuramente molti utenti non saranno contenti di apprendere questo improvviso cambio di direzione da parte di Xiaomi.