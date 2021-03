Compatto nelle dimensioni fisiche, capiente (10.000 mAh) e dotato di ricarica rapida da 18W: questo super powerbank di Xiaomi è un gioiellino che difficilmente si può pensare di portare a casa a 13,99€.

Xiaomi: eccezionale powerbank in super sconto

Un prodotto molto interessante, un dispositivo che può tornare utile in qualsiasi situazione. Soprattutto, nonostante sia parecchio capiente – 10.000 mAh non sono affatto pochi – è comunque piccolo e compatto e quindi potrai portarlo in giro senza problemi.

Grazie al supporto alla ricarica rapida da 18W ed alla possibilità di ricaricare contemporaneamente fino a due dispositivi, risparmierai un sacco di tempo.

Per approfittare subito del super sconto presente su Amazon, e portare a casa questo eccezionale powerbank di Xiaomi a 13,99€, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo ed approfittarne prima che le scorte finiscano.

Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone