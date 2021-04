Un telemetro laser dovrebbe essere in ogni casa perché può tornare utile per diversi scopi. Approfitta degli sconti Amazon del momento e porta a casa quello di Xiaomi Atuman a 18,89€ appena con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: telemetro laser in super offerta su Amazon

Grazie al suo design, questo dispositivo ha vinto il premio If Design Awards: è bello, super leggero e ultra compatto. Grazie alla batteria integrata da 180 mAh, potrai ricaricarlo attraverso l’ingresso microUSB e non sarai costretto ad acquistare batterie esterne.

Semplicissimo da utilizzare, può effettuare misurazioni fino a 40 metri e sull’ampio display puoi leggere i risultati in tempo reale e anche interagire con il menu per sfruttare tutte le feature di questo telemetro laser di Xiaomi, realizzato in collaborazione con il brand AtuMan.

Perfetto per l’utilizzo domestico, può anche essere sfruttato in modo professionale e non teme condizioni avverse. Di seguito, le sue caratteristiche tecniche principali:

Materiale: lega di alluminio.

Tipo di prodotto: telemetro laser portatile

Unità di misura: m (metro), piedi (piedi), pollici (pollici)

Precisione di misurazione: ± 2 mm.

Temperatura di funzionamento: 0℃-40℃

Temperatura di conservazione: -20℃ -60 ℃

Durata: 180 mAh/circa 3.000 volte.

Campo di misurazione: 0,03-40 m.

Tipo laser: classe 2.620 ~ 670 nm, < 1 mw.

Metodo di ricarica: DC 5 V < 0,2 A.

Per avere subito il dispositivo in super sconto su Amazon a 18,99€, devi solo ricordarti di spuntare il coupon sconto del 10% prima di mettere il prodotto nel carrello. Scorte limitate.

