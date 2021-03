Xiaomi si prende cura della tua vista e lo fa in modo eccezionale con questa luce protettiva, che attacchi sul monitor e corregge in automatico la luminosità. Funzionante senza fili, è già in super sconto su Amazon a 39,99€. Le spedizioni sono rapide e gratis.

Xiaomi: luce protettiva a ottimo prezzo su Amazon

Il design è bellissimo e curato in dettaglio. Il funzionamento senza fili (attraverso batteria ricaricabile) impreziosirà il tuo setup desktop senza appesantirlo. Quanto alle specifiche, sull’inserzione ufficiale si legge:

Nessun riflesso dello schermo

Regolazione automatica della luminosità e del colore

Telecomando senza fili

Interfaccia USB per l’alimentazione; struttura di rotazione magnetica

Puoi regolarla in base alle tue esigenze e sistemarla grazie al magnete. Non solo, se lo desideri, può diventare anche un’ottima luce per la lettura serale a letto. Insomma, questa luce protettiva è l’ennesimo gioiellino che Xiaomi offre a prezzo eccezionale. Per averla subito a super prezzo, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo.

Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

