Rinunciare a un buon fritto per evitare sensi di colpa? E perché mai, se esistono soluzioni come la friggitrice di Xiaomi, realizzata dal brand del suo ecosistema “Bear”. Questo gioiellino è in gran sconto su Amazon adesso e lo prendi a un prezzo assolutamente ridicolo. Per averlo a 57,99€ devi semplicemente spuntare il coupon in pagina prima di mettere il prodotto nel carrello.

Se riuscirai a fare in tempo, ed accaparrarti l'offerta, potrai anche godere di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però.

Xiaomi: ottimo fritto, zero sensi di colpa, un gran prezzo

Bellissimo sotto il profilo estetico, questo gioiellino diventerà il tuo migliore amico in cucina. Non solo un frittura sana e gustosa, ma anche altri mille modi di sfruttarlo per cucinare.

Usalo per patatine fritte perfette, ma anche pollo, crocchette e altri sfizi che – se fritti in modo normale – sarebbero ben più pesante. Sai qual è il trucco? Non c'è praticamente olio, al massimo un cucchiaio se lo desideri. Com'è possibile? Semplice, la cottura – in questo gioiellino – avviene a 360 gradi grazie alla disposizione delle lampade. Proprio questo permette una cottura croccante e super omogenea, proprio come se fosse fritto.

Come anticipato, è il prodotto perfetto per fare anche altri tipi di ricette. Non sorprenderti del fatto che, ad esempio, io ci faccio i croissant. Quelli che si comprano al banco dei surgelati, in 10 minuti (complici le dimensioni compatte del prodotto) sono pronti e sfiziosissimi: la sfoglia gonfia in modo incredibile.

Oltre a questo puoi cucinare letteralmente qualsiasi cosa che metteresti in un forno e verrebbe buonissima. Dal pollo alle verdure, il solo limite è la fantasia.

Insomma, non solo fritto buono e sano, con questa friggitrice ad aria di Xiaomi Bear porti a casa un elettrodomestico multiuso spendendo pochissimo, grazie alla promozione del momento. Completa ora il tuo ordine su Amazon per approfittare di un'occasione d'oro: spunta il coupon in pagina e poi completa rapidamente l'ordine.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime. Sii veloce però: i coupon attivabili sono pochissimi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home