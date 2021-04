Il mouse Xiaomi Mi Dual Mode Silent Edition è bellissimo, utilissimo e comodissimo. Adesso è anche economicissimo: grazie alla super offerta Amazon del momento, lo porti a casa a 16€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Mouse Xiaomi: super prezzo su Amazon

Un dispositivo che si contraddistingue innanzitutto per l’avvenenza estetica: è decisamente bello ed elegante. Oltre a questo, si tratta di un dispositivo assai utile poiché è possibile collegarlo a tablet, PC, portatile e smartphone in più modi. Infatti, puoi sfruttare il Bluetooth oppure la connessione wireless attraverso la classica chiavetta 2,4 Ghz.

Si tratta del modello “Silent Mode”: il suo click ha un suono praticamente impercettibile. A completarne l’utilità, non manca la rotellina di scorrimento e ci sono anche due tasti laterali. Insomma, una soluzione bella, completa e ultra portatile.

Per avere subito questo eccezionale mouse di Xiaomi in super offerta su Amazon, devi accaparrartelo prima che le scorte finiscano.

Come anticipato, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Non perdere le migliori offerte Amazon e non solo: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

