Secondo quanto si apprende in queste ore in rete, sembra che Xiaomi stia lavorando su un telefono con back cover fotocromatica/elettrocromatica.

Xiaomi: il device più bello e più colorato è in arrivo

Dopo il lancio dell'OPPO Reno6 Pro+ Detective Conan Edition, Xiaomi potrebbe essere la prossima società a presentare un telefono con un pannello posteriore elettrocromico secondo le informazioni provenienti dalla Cina.

Xiaomi non si lascia sfuggire una tendenza, quindi la notizia dello sviluppo di un telefono con retro elettrocromico non è poi così sorprendente. La fonte delle informazioni è il leaker cinese Digital Chat Station, e secondo una traduzione approssimativa di un post di Weibo pubblicato oggi, l'OEM cinese sta testando un dispositivo con un pannello posteriore fotocromatico/elettrocromico a bassa potenza. Resta da vedere quale delle due tecnologie Xiaomi adotterà.

Il Vivo S10 ha un dorso fotocromatico che passa dall'arancione al blu quando è esposto alla luce solare diretta. Il processo di cambiamento del colore avviene graze a dei raggi ultravioletti del sole.

D'altra parte, l'OPPO Reno6 Pro+ Detective Conan Edition che ha un retro elettrocromico può è in grado di passare dall'argento al rosso e viceversa. Il cambiamento di colore si verifica quando la tensione passa attraverso il vetro.

Non sappiamo se Xiaomi abbia intenzione di svelare questo telefono con un pannello posteriore fotocromatico/elettrocromico o se si tratterà solo un concept phone. Volendo, potrebbe anche scegliere di non utilizzare vetro ma plastica in quanto il supporto può essere anche in policarbonato. Staremo a vedere. Ad ogni modo, vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

Nelle notizie correlate, sappiamo che l'azienda è al lavoro per la realizzazione del nuovo flagship Mi 12; questo potrebbe essere uno dei primi terminali a supportare la nuova CPU top di gamma Qualcomm prodotta a 4 nanometri, lo Snapdragon 898.

