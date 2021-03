Un ottimo paio di auricolari TWS. Sono gli Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 (Redmi Airdots 2) ed ora puoi averli a 9,99€ con spedizioni rapide e gratis da magazzino europeo: garantisce Gshopper! Se preferisci, sono in gran sconto anche su Amazon (a questo indirizzo).

Auricolari Xiaomi 2 a prezzo scontatissimo

Belli, sobri ed eleganti. Piccoli, ma con un design in ear che permette di tenerli ben saldi alle orecchie. Grazie al case di ricarica, potrai godere di ottima autonomia energetica. Ottimi per ascoltare la musica, se li collegherai allo smartphone, saranno anche un valido supporto per parlare al telefono tenendo le mani libere.

Inoltre, non mancano i comandi touch per gestire musica e telefonate direttamente dalle cuffiette.

Per approfittare subito della promozione, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo, mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “65AF667A14”. L’inserzione non specifica se ad arrivare saranno gli auricolari Redmi Airdots 2 o le Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2, ad ogni modo il prodotto è identico.

Se preferisci Amazon, li trovi a 15,99€ a questo indirizzo con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

