Xiaomi 4 Lite: il RE dei monopattini elettrici (-28%)

Se sei alla ricerca di un modo efficiente e alla moda per muoverti in città, non cercare oltre: il monopattino elettrico Xiaomi 4 Lite è la risposta alle tue esigenze di mobilità, e oggi su Amazon puoi ottenerlo con uno sconto incredibile del 28%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 236,00 euro, anziché 329,00 euro.

Xiaomi 4 Lite: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Con una potenza migliorata di 300W, il monopattino può affrontare pendenze fino al 14% e raggiungere una velocità massima di 20 km/h, offrendo un’esperienza di guida dinamica. La regolazione libera a 3 livelli di velocità permette di adattarsi facilmente a diverse condizioni stradali, mentre il design portatile consente di piegare rapidamente lo scooter per portarlo ovunque.

La pedana è stata ampliata di 5 mm per una guida stabile e confortevole. Gli pneumatici da 8.5” assorbono gli urti in modo efficace, garantendo una guida sicura anche su terreni accidentati e prevenendo slittamenti indesiderati.

La sicurezza è una priorità con il sistema di doppia frenata: il freno a disco sulla ruota posteriore e il sistema E-ABS sulla ruota anteriore offrono un controllo efficiente, riducendo la distanza di frenata per una maggiore sicurezza.

La batteria dello scooter è dotata del sistema di recupero dell’energia cinetica KERS, garantendo un’ottima autonomia. Con una ricarica completa, il monopattino può coprire fino a 20 km, soddisfacendo le tue esigenze quotidiane di spostamento o brevi viaggi senza preoccuparti della batteria.

Grazie all’app Xiaomi Home, puoi monitorare in tempo reale la velocità e la carica rimanente del monopattino. L’interfaccia utente aggiornata offre funzionalità aggiuntive, garantendo un controllo completo del tuo mezzo di trasporto.

Non perdere l’opportunità di possedere il monopattino elettrico Xiaomi 4 Lite a un prezzo irresistibile. Sii veloce, l’offerta del 28% di sconto su Amazon è limitata nel tempo. Scegli la libertà di muoverti con stile e sicurezza al prezzo ridicolo di soli 236,00 euro, prima che sia troppo tardi.

