Xiaomi: 3 prodotti a meno di 40€ che AMERAI alla follia

Un prodotto Xiaomi tira l'altro! Si dice così, no? Beh, a prescindere dal detto, bisogna sottolineare che l'ecosistema del colosso cinese pullula di prodotti utili, belli e super economici. Se poi sono anche in sconto, come adesso su eBay, allora l'affare è irrinunciabile. Dai un'occhiata ai tre dispositivi che ho selezionato: sono tutti al di sotto dei 40€ e godono di spedizioni assolutamente gratuite.

Xiaomi: prodotti irrinunciabili a meno di 40€

Il tris di dispositivi che ho scelto non è un mero sfizio. Ogni device ha la sua utilità, il suo compito svolto in modo egregio. Scegli il tuo preferito adesso!

Il primo è il mio preferito. Lo amo così tanto, che l'ho regalato al mio papà per Natale ed è stato apprezzatissimo. Mi riferisco al celeberrimo compressore compatto, dotato di batteria integrata, in grado di gonfiare addirittura lo pneumatico dell'auto. Un potenza massima di 10 BAR, impostazioni automatiche o manuali e non solo. Integra una pratica torcia e può funzionare anche da powebank. Gestisci tutto tramite pratico display e tasti rapidi. Lo prendi a 35€ in gran sconto: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “PIT10EUROFF”.

Il secondo prodotto è un altro dispositivo “compatto”, ma potente. Mi riferisco all'aspirapolvere Mi Vacuum Cleaner Mini, pronto a impressionare sin dal primo utilizzo. Eccezionale forza aspirante, batteria integrata, diversi accessori in dotazione e manutenzione semplicissima. Il tuo fedele alleato per eliminare velocemente la polvere da casa, ma anche dall'auto: è super versatile. Puoi portarlo a casa a 39,99€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “PIT10EUROFF”.

Per finire, un gioiellino. Una chicca spettacolare: una chiavetta con a bordo Android TV, pronta a rendere smart la tua televisione in un attimo. La colleghi all'ingresso HDMI, impugni il telecomando in dotazione e ti si aprirà un mondo. Intrattenimento on demand dalle piattaforme che ami di più (come Netflix, Disney+, Discovery+ e non solo), applicazioni e giochi da scaricare dallo store e anche la possibilità di navigare su Internet. Il telecomando Bluetooth ha anche un pulsante magico: premilo e interagisci con l'assistente Google Home, direttamente usando la voce. Adesso è in gran sconto a 38,99€: mettilo nel carrello e usa il codice “PIT10EUROFF” prima di pagare.

Come promesso, questi tre prodotti Xiaomi a meno di 40€ su eBay sono autentiche chicche. Scegli quello che preferisci e completa l'ordine senza pensieri: le spedizioni sono gratuite. Ricorda: il massimo dello sconto lo ottieni solo applicando il codice sconto prima di pagare.