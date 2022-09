Xiaomi: 3 oggetti TECH a meno di 15€, che non hai (ma dovresti)

Pronto a scoprire tre gadget di Xiaomi (o parte dell’ecosistema) che da Amazon porti a casa a meno di 15€? Ne ho selezionati tre che, secondo me, meritano tantissimo. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono super rapide e gratuite. Pronto? Eccoli tutti!

Il primo è certamente da non perdere, soprattutto ora perché è in sconto di oltre il 50%. Si tratta dello smartband Mi Band 4C, che – a questo prezzo – è irresistibile. Tutto quello che può servirti per la gestione di notifiche, sport e salute, incluso il monitoraggio del battito cardiaco H24 e la possibilità di immergerlo in acqua fino a 50 metri. Leggero e dotato di ottima autonomia energetica, lo porti a casa a 14,50€ appena.

Il secondo prodotto è una combo, in realtà. Infatti, funziona sia come sterilizzatore UVC di smartphone, chiavi, auricolari e altri piccoli oggetti, sia come base di ricarica wireless per i tuoi device. Infatti, basterà appoggiarli sul coperchio perché avvenga la “magia” e possano ricaricarsi. L’ideale per tenere puliti e sanificati gli oggetti e – perché no – per ricaricarli. Lo prendi a 10€ circa appena, pochissimo!

Il terzo gadget, sempre parte dell’ecosistema del colosso cinese, è questo spettacolare termometro igrometro di precisione. Dotato di sensori in grado di aggiornare in tempo reale il livello di umidità e temperatura della stanza dove deciderai di posizionarlo. Non manca la segnalazione di orario e data e c’è persino un piccolo grafico che segnala il livello di comfort ambientale generale. Questo utile e interessante prodotto lo porti a casa a 13€ circa appena (ora a più o meno 12€ con il coupon!)

Visto quanti interessanti gadget tech di Xiaomi puoi portare a casa con pochissimi euro? Questi 3, ad esempio, li trovi a meno di 15€ su Amazon adesso. Ricorda: per gli abbonati ai servizi Prime, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

