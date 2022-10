Xiaomi 2K: monitor gaming STRAORDINARIO a prezzo WOW

È arrivato il momento perfetto per acquistar un monitor per le tue sessioni di gaming che ti farà restare a bocca aperta. Ho scovato questa offerta su Amazon incredibile. Metti nel tuo carrello il monitor gaming Xiaomi 2K a 279,90 euro, anziché 499,99 euro.

Non giocare, vivi le tue azioni, partecipa con il tuo avatar mentre corri, salti e guidi a tutta velocità. Tutto questo lo puoi avere solo con un monitor che crei la giusta atmosfera e ti faccia dimenticare di essere davanti a uno schermo. Questo è ciò che riesce a fare Mi 2K con il suo display da 27 pollici con tecnologia HDR da 165Hz per delle immagini mozzafiato.

Ora puoi avvalerti di uno sconto che sa tanto di errore prezzo, ovvero 220 euro in meno. Penso che sia superfluo dire che non durerà a lungo. Per cui fiondati su Amazon e acquista il monitor gaming Xiaomi 2K a 279,90 euro.

Xiaomi 2K: tempi di risposta estremamente bassi

Grazie alla tecnologia Adaptive-Sync il trasferimento dalla scheda grafica al monitor è ultra veloce. Così godrai di un esperienza di gioco fluida e realistica. La frequenza di aggiornamento a 165Hz ti garantirà una precisione di puntamento estremamente gratificante. Inoltre il display HDR migliora i dettagli, regola la luminosità e offre la più completa immersione.

Lo schermo rigido IPS ti permetterà di vedere in modo perfetto fino a un angolo di 178°, continuando a garantire colori brillanti e precisi. La cornice sottile solo su tre lati ti darà anche la possibilità di collegare due monitor per un esperienza ancora più coinvolgente.

Io metto le mani avanti, un’offerta del genere può terminare da un momento all’altro. Per cui non perdere il treno, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il monitor gaming Xiaomi 2K a 279,90 euro, anziché 499,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.