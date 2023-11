Xiaomi: 26€ per il POTENTE speaker wireless, prima BOMBA Cyber Monday

La prima bombetta del Cyber Monday è proprio questa. L’eccellente speaker wireless di Xiaomi crolla di prezzo su Amazon e puoi portarla a casa a 26,99€ appena. Un prodotto premium nel design e nelle funzionalità. Prestazioni eccellenti e super durata della batteria. Spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma disponibilità limitatissima.

Un design elegante e raffinato per un prodotto portatile che, dopo l’abbinamento in Bluetooth allo smartphone, puoi usare per ascoltare musica o parlare al telefono in vivavoce. Tasti morbidi e design impermeabile che non teme il contatto accidentale con l’acqua.

Grazie alla batteria integrata ricaricabile, potrai portarlo ovunque desideri e utilizzarlo senza il vincolo dei cavi. Completa al volo il tuo ordine su Amazon per accaparrarti l’eccellente speaker wireless Xiaomi a 26,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido: la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.