Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra: ecco quanto potrebbero costare in Europa

Dopo aver presentato Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro in Cina lo scorso ottobre, l’azienda si appresta ad annunciare i modelli globali, presumibilmente, durante il Mobile World Congress (MWC) 2025 di marzo che si terrà a Barcellona, in Spagna. Tra questi, spiccano la versione globale di Xiaomi 15 e il tanto atteso Xiaomi 15 Ultra per i quali, proprio in queste ore, sono emersi i prezzi per il mercato europeo.

Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra: i prezzi per il mercato europeo

Secondo le informazioni trapelate da Dealabs, lo Xiaomi 15 verrà venduto in Europa a partire da 1.099 euro, mentre il modello Ultra avrà un prezzo di partenza di 1.499 euro. Questi costi si riferiscono alle varianti base dei dispositivi, ma potrebbero esserci altre configurazioni disponibili.

Xiaomi 15 Ultra, in particolare, dovrebbe arrivare con 16GB di RAM e 512GB di storage, configurazione che potrebbe essere l’unica disponibile per questo modello. Per quanto riguarda Xiaomi 15, invece, potrebbero esserci diverse opzioni di memoria e archiviazione, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Un’assenza significativa potrebbe essere quella di Xiaomi 15 Pro, che, seguendo il destino del suo predecessore Xiaomi 14 Pro, potrebbe rimanere un’esclusiva per il mercato cinese. Ad oggi, non sono emerse informazioni che suggeriscano un lancio globale di questo modello. Xiaomi 15 Ultra, invece, dovrebbe essere lanciato simultaneamente in Cina e nel resto del mondo.

Specifiche tecniche: cosa aspettarsi dai nuovi flagship Xiaomi

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Xiaomi 15 non dovrebbe riservare sorprese, dato che la versione cinese è già stata svelata. Il dispositivo sarà dotato di un display LTPO OLED da 6,36 pollici con cornici sottilissime, e monterà il potentissimo Snapdragon 8 Elite. Il comparto fotografico includerà tre sensori da 50 megapixel, mentre la batteria supporterà la ricarica rapida da 90W cablata e 50W wireless.

Xiaomi 15 Ultra, invece, rimane ancora avvolto nel mistero. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, anch’esso sarà equipaggiato con il chip Snapdragon 8 Elite e presenterà un display LTPO OLED di dimensioni generose. Il comparto fotografico sarà il suo vero punto di forza, con quattro sensori posteriori, tra cui uno con sensore da 1 pollice e un sistema di teleobiettivo periscopico avanzato, che promette un notevole miglioramento nella qualità degli scatti zoomati.