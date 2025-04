Xiaomi 14T Pro 5G: il top di gamma al prezzo di un medio gamma con il codice segreto

Vuoi acquistare uno smartphone top di gamma senza però spendere una barcata di soldi? Allora vai immediatamente su eBay e metti nel tuo carrello il mitico Xiaomi 14T Pro 5G nella versione da 256 GB a soli 524 euro, invece che 799 euro, inserendo il codice promozionale XIAOMIDAYS25 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. Non ci sono errori ma uno sconto gigantesco sul prezzo di listino, che puoi vedere sullo store ufficiale di Xiaomi, più un ulteriore ribasso con il codice segreto, per un risparmio totale di 275 euro. Inutile dire che un’offerta del genere sparirà in un attimo e quindi se non vuoi arrivare tardi devi sbrigarti.

Xiaomi 14T Pro 5G è il migliore top di gamma di oggi

Di smartphone top di gamma ce ne sono tanti ma Xiaomi 14T Pro 5G in questo momento detiene sicuramente il migliore rapporto qualità prezzo. Difficilmente riuscirai a trovare qualcosa di migliore per questa cifra. Grazie al suo potente processore MediaTek Dimensity 9300+ sostenuto da ben 12 GB di RAM è in grado di offrire prestazioni notevoli.

Gode di un bellissimo display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, una luminosità fino a 4000 nits e la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68. In questa versione avrai la bellezza di 256 GB di memoria a disposizione difficilmente esauribili e uno scomparto camera con un sensore principale da 50 MP e teleobiettivo sempre da 50 MP. La potente batteria da 5000 mAh gode di una ricarica cablata da 120 W che lo riporta al 100% in un attimo, più una ricarica wireless da 50 W.

Che stai aspettando dunque? Un’offerta così allettante scadrà tra pochissimo e sarebbe un peccato non riuscire ad avvalersene. Quindi vola su eBay e acquista il tuo Xiaomi 14T Pro 5G a soli 524 euro, invece che 799 euro, inserendo il codice promozionale XIAOMIDAYS25 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.