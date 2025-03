Xiaomi 14T: nuovo minimo su Amazon con le Offerte di Primavera Amazon

Tra le Offerte di Primavera di Amazon c’è spazio anche per Xiaomi 14T. Lo smartphone cala al prezzo minimo storico sullo store ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 449 euro, con anche la possibilità di pagamento in 5 oppure 12 rate (cambia in base all’account). Il mid-range di Xiaomi è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile di seguito.

Un best buy nella fascia media

Lo Xiaomi 14T è un mid-range davvero molto interessante. Si tratta di uno smartphone potente e completo che può rappresentare l’alternativa giusta ai più costosi top di gamma. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra che viene supportato da 12 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage UFS 4.0. Il modello di Xiaomi è dotato anche di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

Il sistema operativo è Android 15 con Hyper OS. Lo smartphone è certificato IP68, supporta il Dual SIM e le eSIM ed è dotata di una tripla fotocamera psoteriore con anche un teleobiettivo da 50 Megapixel a completare la dotazione.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi 14T al prezzo scontato di 449 euro con anche la possibilità di pagare in 5 rate oppure in 12 rate mensili. Si tratta del minimo storico per lo smartphone che viene raggiunto in occasione della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.