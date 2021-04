Il router è lontano e la connessione WiFi è pessima? Un extender è la migliore soluzione, soprattutto è economica. Basta saper scegliere un buon prodotto, esattamente come quello offerto da Xiaomi, che adesso è anche in sconto su Amazon: solo 14€ con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: ripetitore WiFi in super sconto su Amazon

Bello sotto il punto di vista estetico, le sue due antenne sono pronte a permetterti di godere di connessione a Internet WiFi più stabile e – ovviamente – più veloce.

Spesso, i problemi di connessione sono semplicemente dovuti alla posizione del router: magari è in un angolo della casa troppo distante da dove stai utilizzando i tuoi dispositivi connessi in WiFi e quindi la resa non è delle migliori.

Con un investimento minimo, potrai dotarti di un dispositivo semplicissimo da configurare, che funzionerà da ponte fra il router e il tuo device, permettendo al WiFi di “rimbalzare” in modo efficace, arrivando più lontano di quanto non riuscirebbe a fare con il solo router.

Questo extender di Xiaomi è la soluzione ideale per migliorare la rete WiFi di casa spendendo pochissimo. Per averlo a 14€ circa, devi solo collegarti su Amazon e completare l’acquisto prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere le migliori offerte Amazon, e non solo: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home