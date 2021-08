Xiaomi ti offre uno speaker wireless ultra portatile, che ti permetterà di ascoltare la musica che più ti piace ovunque, ma anche di avere sempre un ottimo sistema di vivavoce per parlare al telefono. Normalmente ben più costoso, adesso lo prendi a 14€ circa da eBay, approfittando dei super sconti del momento. Come? Sii rapido: mettilo nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “PITALONG21”.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, ma i pezzi a disposizione pochissimi: sii veloce.

Xiaomi: ottimo speaker in gran sconto su eBay

Un design super premium e materiali di costruzione curati in dettaglio. Non manca un supporto in tessuto – super resistente – per poterlo attaccare allo zaino o dove preferisci. Il device non teme nemmeno il contatto accidentale con l'acqua, grazie alla presenza della certificazione IP67.

Sfrutta il Bluetooth per collegare il dispositivo a smartphone, tablet, PC e non solo. Dopo averlo rapidamente configurato, potrai godere della musica che più ti piace: volume alto, bassi ben definititi e suono limpido. La batteria integrata, ti permetterà di portarlo in giro senza il vincolo dei cavi: a tua disposizione, fino a 10 ore di ascolto, prima di dover ricorrere alla ricarica.

Come anticipato, se lo desideri, puoi usare questo gioiellino anche come un vero e proprio sistema di vivavoce, grazie al microfono integrato. Gestisci le tue telefonate senza dover tenere necessariamente lo smartphone all'orecchio e mantieni le mani assolutamente libere.

Insomma, questo speaker wireless di Xiaomi è un prodotto eccezionale e ora lo prendi in gran sconto su eBay al prezzo di dispositivo ultra economico: prendilo subito a 14€ circa, basterà metterlo nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “PITALONG21”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, ma le scorte in esaurimento.

