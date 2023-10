Xiaomi 14: tutte le specifiche trapelate, ecco come sarà

Manca davvero poco al debutto delle nuove ammiraglie next-gen del colosso cinese numero uno al mondo. Secondo le informazioni emerse in rete infatti, la serie Xiaomi 14 è prossima al lancio: dovrebbe venir annunciata a novembre, presumibilmente dopo la presentazione del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Oggi, grazie a un poster promozionale emerso sul noto portale di microblogging Weibo, possiamo vedere come sarà fatto il modello standard della linea e quali saranno le sue specifiche tecniche complete.

Xiaomi 14: tutto quello che c’è da sapere

Dal poster trapelato, sappiamo che Xiaomi 14 sarà uno smartphone eccezionale, dotato di un comparto fotografico di altissimo profilo. Sarà un prodotto di punta dal form factor più piccolo e contenuto rispetto a quello del fratellone “Xiaomi 14 Pro”. Come sempre, ci saranno sensori a marchio Leica; nello specifico, apprendiamo che ci sarà un obiettivo principale OV50H da 50 Megapixel, seguito da un’ultrawide da 50 Mega e da un tele da 50 Mpx.

Parlandi di display, sappiamo che il telefono vanterà un pannello OLED C8 a 12 bit da ben 6,44 pollici (leggermente più generoso del predecessore) con risoluzione 1,5K e refresh rate di 120 Hz. La luminosità di picco invece, dovrebbe arrivare a 2800 nit e godrà del supporto al Dolby Vision e all’HDR10+. Presenti poi due speaker stereo, un telaio IP68 e il solito IR blaster. Sotto la scocca vedrà la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e di tanta RAM LPDDR5X a bordo. Non mancheranno le solite memorie UFS 4.0 per l’archiviazione dei file. Infine, vi sarà il raffreddamento a liquido VC, una batteria da 4600 mAh con ricarica via cavo da 90W, wireless da 50W e reverse da 10W.

Nelle notizie correlate, vi invitiamo a prendere lo Xiaomi 13 (usato come nuovo) che, grazie alle offerte folli di Amazon, potrà essere vostro con un prezzo scontatissimo di soli 911,72€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, c’è la consegna rapida in 48 ore con Prime e avrete diritto a due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.