Xiaomi 14 Pro: svelato il design del nuovo flagship

In queste ore sono trapelate online le prime immagini che ritraggono le cover (non ufficiali) del prossimo flagship cinese Xiaomi 14 Pro. Da queste foto tuttavia, possiamo vedere come sarà il design del dispositivo. Allo stesso modo, sul web sono emerse anche le prime informazioni sulla scheda tecnica del device grazie al portale per la certificazione 3C; ci sarà la fast charge via cavo a 120W, a quanto pare.

Xiaomi 14 Pro: cosa sappiamo?

Torniamo indietro nel tempo: pochi mesi fa, a luglio precisamente, il tipster Digital Chat Station ha condiviso in rete i primi dettagli inerenti lo schema del flagship Xiaomi 14. Da un rapporto di TechGoing adesso scopriamo come sarà fatta l’iterazione Pro della serie. Di fatto, il design dello Xiaomi 14 Pro sarà simile a quello del modello precedente ma sarà più raffinato; ci potrebbe essere un pannello generoso con curvatura su tutti i lati. Anteriormente ci aspettiamo il foro per l’altoparlante e un’uscita cuffie, ma dovrebbe presentare anche il blaster IR e un microfono con cancellazione attiva del rumore. Non mancherà la classica porta USB Type-C. Sul frame laterale sinistro non sembrano esserci pulsanti, mentre sono ben visibili sulla parte destra. Il telaio potrebbe essere fatto in lega di titanio.

Sulla back cover troviamo un modulo fotografico con quattro lenti poste in un modulo quadrato, una finitura liscia con logo in basso a sinistra. Il dispositivo dovrebbe disporre di una batteria da 4860 mAh con fast charge da 120W, le memorie saranno di tipo UFS 4.0 e arriveranno ad un 1 TB di spazio, mentre la RAM LPDDR5X sarà da oltre 24 GB (nella sua iterazione più esclusiva). Il processore invece, sarà il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm.

