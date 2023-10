Xiaomi 14 Pro sarà un cameraphone INCREDIBILE con tre fotocamere da 50 Megapixel

Xiaomi 14 Pro sarà un cameraphone eccezionale; secondo recenti indiscrezioni infatti, presenterà ben tre sensori fotografici da 50 Megapixel ciascuno e ognuno di questi avrà l’apertura variabile.

Xiaomi 14 Pro: cosa sappiamo ad oggi?

Andiamo con ordine: Xiaomi 14 e 14 Pro sono due smartphone di punta che verranno lanciati entro la fine dell’anno. Sono attesissimi e, stando a quanto si apprende in rete, pare che saranno due device votati all’imaging, come da tradizione. Il modello “Pro”, poi, sarà esclusivo. Oggi scopriamo che, oltre ad avere un display ad altissima risoluzione, un design elegante e raffinato e un sensore fotografico da circa un pollice, disporrà di lenti pazzesche. A riportare i dati ci ha pensato l’insider Digital Chat Station con un post su Weibo.

Secondo quanto si osserva, l’ottica principale dell’ammiraglia cinese avrà una risoluzione di 50 megapixel, una dimensione di 1/1.28″ e l’apertura variabile che spazierà da f1.4 a f4.0. Questa feature, finora, era una prerogativa della serie Ultra. Adesso la società sembra voler andare controcorrente dotando anche il Pro di questa caratteristica. Ma a cosa serve l’apertura variabile?

Bella domanda, cercheremo di essere semplici ma esaustivi: in poche parole, permetterà alla fotocamera dello smartphone di assorbire tantissima luce anche in condizioni di scarsa illuminazione. Le altre lenti dell’ammiraglia Xiaomi 14 Pro saranno da 50 megapixel.

Secondo un’altra indiscrezione invece, si scopre che il sensore principale potrebbe essere da un pollice (forse un Sony IMX9XX) ma, come vedete, al momento gira un po’ di confusione attorno a questi dispositivi. Ne sapremo sicuramente di più con il passare del tempo. Il comparto fotografico, ad ogni modo, sarà gestito da Leica.

Il display del flagship sarà un pannello 2K con cornici ultrasottili e ci sarà un nuovo materiale che servirà per proteggere gli occhi degli utenti. La batteria generale infine, sarà da 4860 mAh e sotto la scocca troveremo anche il motore sull’asse X per il touch and feel. Chiudiamo parlando della scocca che sembra che sarà fatta di titanio, come quella di iPhone 15 Pro. Il processore interno invece, sarà l’ottimo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm prossimo al debutto. Quando arriveranno i due nuovi top di gamma Xiaomi? Non prima di novembre in Cina e in primavera nel resto del mondo.

