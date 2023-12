Xiaomi 14 Pro potrebbe non arrivare mai da noi (RUMOR)

Bruttissima notizia per i fan del mondo Xiaomi; pare che l’ultima ammiraglia del costruttore asiatico, lo Xiaomi 14 Pro, non arriverà nel mercato internazionale. Il dispositivo infatti, potrebbe restare nel solo suolo cinese e da noi quindi, potrebbe giungere solo l’iterazione vanilla.

Andiamo con ordine e facciamo un po’ di “recap”: la compagnia ha presentato Xiaomi 14 e 14 Pro ad ottobre, subito dopo il lancio del processore top di Qualcomm. Sono gli unici terminali – ad oggi esistenti sul mercato – insieme all’iQOO 12 e al OnePlus 12, ad essere dotati di Snapdragon 8 Gen 3. Stando a quanto leggiamo oggi tuttavia, pare che il modello “Pro” della gamma salterà il lancio globale. A gennaio conosceremo solo l’altro modello; ma quale sarà il motivo dietro questa scelta?

Xiaomi 14 Pro: perché non arriverà in Europa?

L’indizio arriva dallo sviluppatore del software di Xiaomi ed è stato avvistato dal sito di Xiaomiui. Il rapporto afferma che mentre la società lavora duramente per portare presto HyperOS su Xiaomi 14, non ci sono tracce del firmware per l’ammiraglia più costosa della serie. Ad ogni modo, è bene ricordare che sono soltanto rumor e che vanno presi con le dovute cautele; le cose potrebbero cambiare quando l’azienda toglierà i veli ai flagship nel mercato nostrano. Invece del Pro, tuttavia, Xiaomi potrebbe star concentrandosi su un modello “Ultra” da destinare ovunque.

Ricordiamo che, comunque, Xiaomi 14 è potentissimo: ha uno schermo OLED da 6,36 pollici con profondità colore a 12 bit, refresh rate da 120 hz e luminosità di 3000 nit, dispone del processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm con RAM fino a 16 GB e storage fino a 1 TB. La batteria è da 4610 mAh con ricarica via cavo da 90W, wireless da 50W e riverse da 10W. Sulla back cover c’è un sistema fotografico con tre ottiche, con sensore principale da 50 Megapixel con OIS al seguito. La selfiecam invece, è da 32 Megapixel. Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che Xiaomi 13T Pro costa 789,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

