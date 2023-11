Xiaomi 14 Pro come iPhone 15 Pro: l'edizione più esclusiva è in TITANIO

In queste ore abbiamo visto che l’OEM cinese numero uno al mondo ha svelato i nuovi flagship per il mercato asiatico: Xiaomi 14 e 14 Pro sono realtà. Nel corso dell’evento ha poi annunciato una variante speciale della sua ammiraglia realizzata con materiali esclusivi. Di fatto, la Titanium Special Edition – come suggerisce anche il nome – vanta una scocca in titanio, 16 GB di RAM e 1 TB di storage.

Xiaomi 14 Pro in titanio: scopriamolo nel dettaglio

In passato abbiamo letto diverse indiscrezioni in merito ma alla fine, la società ha tolto i veli all’edizione speciale del flagship più esclusivo. Questa versione ha infatti la scocca in lega di titanio ed è disponibile in una sola colorazione; andiamo a scoprire tutti i dettagli nell’articolo completo. Secondo quanto affermato dalla compagnia, si tratta di titanio di grado aerospaziale al 99%.

Non di meno, il telefono presenta anche lo Xiaomi Dragon Crystal Glass sul versante anteriore e sullo quello posteriore, a protezione del gadget stesso. Il modello standard adopera questo vetro solo per lo schermo. Ci sono inserti di colore arancione (il modulo fotografico e non solo) e ha 16 GB di RAM e 1 TB di memoria sotto la scocca, oltre ovviamente, al processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Il resto delle specifiche rimane identico; ha un prezzo di listino di ¥ 6.499 (al cambio sono circa $ 890) ed è disponibile solo in Cina. La serie Xiaomi 14 verrà lanciata anche da noi nei mesi a venire ma non sappiamo se vedremo anche questa particolare iterazione; staremo a vedere.

