Xiaomi 14 è già realtà, ma non da noi: potenza TOP in un form factor compatto

Xiaomi 14 è finalmente realtà, ma non per noi. L’azienda ha annunciato la serie di punta subito dopo il debutto dell’ultima generazione di processori premium di Qualcomm. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche del modello basico.

Nel corso di uno show dedicato, Xiaomi ha presentato in Cina diversi nuovi prodotti: smartphone, smartwatch, smart TV e non solo. Gli occhi erano puntati, tuttavia, sui telefoni che sono i primi gadget al mondo a disporre dello Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Le nuove ammiraglie vantano notevoli aggiornamenti rispetto alle iterazioni precedenti.

Xiaomi 14: le caratteristiche complete

Partiamo dallo schermo: Xiaomi 14 ha un display AMOLED Huaxing C8 realizzato insieme a TCL; ha una risoluzione di 1,5K, dimensioni di 6,36 pollici, è un LTPO di nuova generazione con refresh rate fino a 120 Hz, ha una luminosità di picco di 3000 nit e integra il fingerprint all’interno dell’unità principale. Non di meno, è protetto dal Gorilla Glass Victus.

Sul fronte fotografico, ci sono ottiche di livello Leica. C’è un obiettivo asferico Vario Summilux, ha un sensore principale Hunter 900 da 50 MP con OIS, un’ultrawide da 50 MP e una lente tele OIS da 50 MP. La selfiecam è da 32 Mpx; ci sono due speaker stereo Dolby Atmos e quattro microfoni che catturano il suono a 360 gradi. Sotto la scocca invece, troviamo lo Snapdragon 8 Gen 3 con RAM LPDDR5X fino a 16 GB e storage UFS 4.0 fino a 1 TB. La batteria è da 4610 mAh e supporta la ricarica via cavo da 90W, quella wireless da 50W e quella inversa da 10W. Non manca Android 14 con skin HyperOS 14. Viene venduto in nero, bianco, rosa e verde e i prezzi partono da 3999 CNY. Arriverà da noi il prossimo anno.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che Xiaomi 13T, il flagship killer del momento, costa solo 489,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.