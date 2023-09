Xiaomi 14: confermata la fast charge, sarà ancora più veloce

Xiaomi sta per lanciare il nuovo smartphone premium che, come ogni anno, verrà declinato in due versioni; da un lato ci sarà l’iterazione standard, Xiaomi 14, dall’altro invece, troveremo la variante Pro. Nel 2024 invece, come sempre, conosceremo il modello Lite e quello Ultra.

Tornando al modello vanilla però, è appena apparsa in rete la sua velocità di ricarica; dal sito cinese 3C scopriamo infatti che il terminale potrà ricaricarsi con la fast charge via cavo da 90W.

Xiaomi 14: tutto quello che sappiamo

Lo smartphone di punta è stato avvistato sul portale per la certificazione 3C; Xiaomi 14 ha il numero di modello 23127PN0CC. Dal sito scopriamo che godrà del supporto alla ricarica rapida da 90W via cavo USB Type-C. Si tratta di un bell’upgrade rispetto al flagship del 2022 che ha la ricarica a 67W (ma è comunque ottimo). A proposito, vogliamo suggerirvi l’acquisto dello Xiaomi 13 a soli 688,00€, anche perché il nuovo dispositivo non arriverà (da noi in Europa) prima della primavera del 2024.

Sul fronte delle specifiche tecniche ipotizziamo che Xiaomi 14 sarà dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 di nuova generazione, coadiuvato da 12 GB di RAM e da storage da 256 GB (di base). Non mancherà un modem 5G, una batteria da 4860 mAh e il sistema operativo sarà Android 14 con skin MIUI 15. Ci sarà il sensore da 1 pollice Sony LTY900 ma solo sulla versione Ultra che, tra le altre cose, disporrà di una coppia di teleobiettivi 3X e 5X.

Come ribadito in più occasioni, la data di lancio della serie non è ancora ufficiale; ci aspettiamo un debutto in seguito alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon Gen 3, quindi non dovremmo vederlo (sul suolo cinese) prima di novembre o dicembre. Il tipster Digital Chat Station crede che la data di lancio sia prevista per l’11 di novembre, in occasione del cosiddetto “Single Day” in Asia.

