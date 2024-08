Xiaomi 14 cala di prezzo: ora è imperdibile con QUEST'OFFERTA (-420€)

Il miglior top di gamma compatto su cui puntare oggi è lo Xiaomi 14. Lo smartphone di casa Xiaomi può sfruttare l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 abbinato a un display AMOLED da 6,36 pollici.

Si tratta di un mix unico tra prestazioni e dimensioni compatte che rende il dispositivo un vero best buy, soprattutto considerando l’offerta eBay in corso che permette l’acquisto della versione 12/512 GB al prezzo scontato di 679 euro invece di 1.099 euro, beneficiando così di 420 euro di sconto.

Lo smartphone è acquistabile anche in 3 rate con PayPal ed ha 24 mesi di garanzia. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi 14: il top di gamma da prendere oggi

Con lo Xiaomi 14 è possibile sfruttare uno dei migliori smartphone sul mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano 12 GB di RAM e 512 GB di storage UFS 4.0.

Lo smartphone di Xiaomi ha una batteria da 4.610 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e può sfruttare il sistema operativo Android 14 con HyperOS.

Con l’offerta eBay in corso, lo Xiaomi 14 è ora acquistabile al prezzo scontato di 679 euro, con un taglio di 420 euro rispetto al prezzo di listino. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal.

Il top di gamma di Xiaomi ha 24 mesi di garanzia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.