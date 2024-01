Xiaomi 13T Pro offre una delle migliori Fotocamere di sempre (ed è scontato di 150€!)

La fotografia è una tua priorità? Allora Xiaomi 13T Pro è lo smartphone che fa per te. Questo perché il comparto fotografico è curato da Leica stessa: una delle aziende più affermate nel settore fotografico. Ora, grazie al ribasso da ben 150€, lo potrai portare a casa a soli 849,90€ invece che 999,90€.

Xiaomi 13T Pro: tutte le caratteristiche del Camera Phone

Il Xiaomi 13T Pro integra un sensore principale da 50 MP con un obiettivo Summicron co-ingegnerizzato da Xiaomi e Leica, affiancato da un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un sensore telemacro da 5 MP. Le lenti Summicron, celebri per la loro iconica qualità ottica, nitidezza e resa naturale dei colori, debuttano per la prima volta su uno smartphone nel Xiaomi 13T Pro, conferendo un carattere distintivo e una prestazione superiore al comparto fotografico.

Il dispositivo si distingue ulteriormente grazie ai due stili fotografici Leica offerti: Leica Authentic Look, progettato per catturare in modo naturale e fedele i colori e le atmosfere della realtà, e Leica Vibrant Look, che presenta una resa più vivace e contrastata, ideale per esprimere la creatività artistica. Il Xiaomi 13T Pro utilizza inoltre un algoritmo proprietario per l’acquisizione dei colori, sviluppato in collaborazione con Leica, garantendo una fedeltà cromatica superiore con un notevole aumento del 25% rispetto ai modelli precedenti di Xiaomi.

Oltre al sistema fotografico Leica, il 13T Pro offre una serie di caratteristiche avanzate. Il processore MediaTek Dimensity 9200+ a 4 nm garantisce prestazioni eccellenti e un’efficienza energetica ottimale. Il display AMOLED CrystalRes da 6,73 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Infine, la batteria da 5.000 mAh (tipica) con ricarica rapida da 120 W assicura una durata prolungata e tempi di ricarica rapidi.

Con Xiaomi 13T Pro non otterrai solo uno smartphone dal comparto fotografico eccellente, ma un dispositivo completo. Pagalo solo 849,90€ grazie al ribasso Amazon!

