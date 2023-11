Xiaomi 13T Pro è in offerta al MINIMO STORICO (-298€)

Lo Xiaomi 13T Pro cala di prezzo ed è ora disponibile al prezzo scontato di 601 euro, grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto NOVEDAYS da aggiungere direttamente al carrello, in fase di checkout, per ottenere uno sconto extra. Pagando con PayPal è possibile completare l’acquisto anche con un pagamento in 3 rate senza interessi. Il modello in offerta è dotato di 12 GB di RAM e 512 GB di storage. L’offerta è accessibile qui di sotto.

Xiaomi 13T Pro al minimo storico: è un’offerta imperdibile

Lo Xiaomi 13T Pro è dotato di una scheda tecnica davvero completa. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 144 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 9200+ con processo produttivo a 4 nm.

Da segnalare anche la presenza di 12 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida di 120 W oltre che di una tripla fotocamera posteriore che vede un sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone ha il sistema operativo Android 13, un chip NFC, il supporto Dual SIM e un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare lo Xiaomi 13T Pro al prezzo scontato di 601 euro, beneficiando di uno sconto di ben 298 euro rispetto al prezzo listino, grazie al codice sconto NOVEDAYS. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. La promozione resterà accessibile solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.