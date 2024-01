Xiaomi 13T Pro (12/512 GB): a QUESTO PREZZO su Amazon è da prendere subito

Lo Xiaomi 13T Pro è protagonista di una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Lo smartphone di casa Xiaomi, infatti, può ora essere acquistato al prezzo scontato di 714 euro per la varante con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Da notare che il dispositivo è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile anche con pagamento in 12 rate mensili senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Sono disponibili diverse colorazioni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi 13T Pro è in offerta su Amazon: ora è da prendere subito

La scheda tecnica dello Xiaomi 13T Pro è completa e senza punti deboli. Tra le specifiche tecniche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 9200+ che viene affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. C’è anche un display OLED da 6,67 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 144 Hz.

Lo smartphone di Xiaomi è dotato di una tripla fotocamera posteriore oltre che di una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Da segnalare anche il supporto Dual SIM, il chip NFC e il sensore di impronte digitali sotto al display.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.