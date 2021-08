Conosco bene quella sensazione di rabbia quando il WiFi è lento. Spesso dipende dal router o dai troppi dispositivi connessi: Xiaomi ha la soluzione e costa appena 13€ su Amazon in gran sconto. Un investimento ridicolo, per un prodotto che ti permetterà di collegare fino a 64 dispositivi contemporaneamente, senza avere alcun problema. Ordinandolo subito, godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, pochi pezzi.

Xiaomi: eccellente router in sconto su Amazon

Bello e di design, impossibile guardare questo gioiellino e non accorgersi delle quattro potenti antenne pronte a permettere la connessione agevole di moltissimi dispositivi. Infatti, questo dispositivo ne può reggere senza problemi fino a 64 ed è perfetto per la smart home. Sai perché? Semplice: la rete che offre è di tipo 2,4 Ghz. Questo significa che ha una copertura a lungo raggio: la rete WiFi arriva anche a diversi metri di distanza dal router, senza problemi.

La configurazione è semplicissima: basta collegare il gioiellino di Xiaomi al modem di casa e – attraverso l'apposita applicazione per Android e iOS – potrai impostarlo velocemente.

Poi, attraverso la stessa app, avrai sempre sotto controllo il funzionamento del dispositivo e anche quali device si sono connessi.

Un vero e proprio concentrato di tecnologia, che porti a casa a 13€ circa da Amazon adesso e godi anche di spedizioni super rapide e gratis. Completa l'ordine al volo, le scorte finiranno in un lampo e non dimenticare: sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net, resti aggiornato in tempo reale sulle migliori offerte del momento.

