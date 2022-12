Xiaomi 13 vs iPhone 14: qual è il migliore?

Sappiamo tutti che il brand cinese numero uno al mondo presenterà la serie Xiaomi 13 fra pochissimi giorni. Dal programma vediamo che arriveranno smartphone, smartwatch, auricolari e molto altro ancora. La compagnia avrebbe dovuto svelare questi gadget il 1° dicembre ma poi ha dovuto annullare il tutto a causa della morte dell’ex presidente del partito comunista cinese Zeming.

La nuova data di lancio dovrebbe esser l’11 dicembre e la serie potrebbe disporre di due modelli: uno standard e un Pro. Il primo dovrebbe avere un pannello flat e il secondo invece dovrebbe avere i bordi curvi. Saranno due telefoni diversi fra loro così da soddisfare le esigenze di tutti. L’azienda si è molto impegnata nella costruzione di questi due prodotti; sarà tangibile lo sforzo dell’OEM cinese nell’assottigliare le cornici e i bordi del dispositivo. Si dice che i lati saranno spessi solo 1,61 mm mentre il mento inferiore 1,81 mm. Ci sarà un rapporto schermo-corpo 93,3%.

Xiaomi 13 batterà iPhone 14?

iPhone ha sempre rappresentato uno standard per Xiaomi; in molti hanno definito i vari Mi 6, Mi 7 e così via, gli “iPhone della Cina”. Ecco che quindi ha senso confrontare questi device con gli smartphone di casa Apple. Alcuni giornali hanno anche realizzato un confronto fra il futuro flagship Xiaomi 13 e l’attuale top iPhone 14 base, quello con il notch sul pannello. Si evince chiaramente che il nuovo gadget del marchio asiatico sia quello con il miglior rapporto schermo-bordi.

Anche se il mento di Xiaomi 13 sarà leggermente più spesso (0,02 mm) in realtà la percezione finale sarà quella di avere un prodotto con bordi ugualmente distribuiti sul device. Il più piccolo della serie avrà uno schermo di 6,2 pollici, il più grande invece, da 6,7″. Al contrario, iPhone 14 e 14 Pro hanno cornici da 2,4 e 2,15 mm, rispettivamente. Insomma, siamo curiosi di vedere che effetto faranno in mano i nuovi telefoni di punta della società cinese.

Intanto vi segnaliamo che Xiaomi 12 5G è in sconto a soli 508,90€ su Amazon con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.