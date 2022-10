Xiaomi 13: un tipster rivela le dimensioni dei display

In queste ore una nuova indiscrezione relativa ai futuri flagship Xiaomi 13 ci permette di scoprire quali saranno le dimensioni degli schermi dei due modelli in arrivo.

Il lancio è sempre più avvicino, a quanto pare, e le compagnie cinesi si stanno organizzando per lanciare la nuova gamma di smartphone di fascia alta. Adesso abbiamo un nuovo leak che ha rivelato dettagli molto intriganti e interessanti inerenti ai suddetti device.

Xiaomi 13: cosa sappiamo ad oggi?

Molti OEM di tecnologia si stanno preparando per presentare le loro soluzioni di punta per il 2023; ci sono brand come Vivo, Xiaomi, OnePlus, Redmi, OPPO e molti altri che stanno lavorando duramente per rendere le ammiraglie next-gen dei veri gioiellini. Ora vogliamo focalizzare la nostra e vostra attenzione sui futuri Xiaomi 13.

Grazie alle informazioni condivise da un blogger su Weibo, noto sito di microblogging cinese, scopriamo quali saranno i dettagli chiave di Xiaomi 13 e 13 Pro. Il CEO della compagnia cinese, Lei Jun, ha già confermato che ci sarà un modello Ultra che arriverà in tutto il mondo. Ora però, facciamo il punto sui modelli basici e premium.

Xiaomi 13 avrà un pannello da 6,38 pollici; se questa indiscrezione dovesse rivelarsi veritiera, vorrà dire che sarà leggermente più grande di quello dell’attuale Xiaomi 12 ma avrà comunque una risoluzione FullHD+. Tuttavia, Xiaomi 13 Pro avrà un display da 6,73 pollici con risoluzione QHD+. Ovviamente questo non è un rapporto non confermato, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale” per il momento e a restare connessi con noi. Sappiamo solo che sotto la scocca troveremo il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

