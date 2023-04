Xiaomi 13 Ultra verrà annunciato questo mese, UFFICIALE

Ci siamo: dopo una serie di indiscrezioni e rumors, finalmente sembra che abbiamo una presunta data di lancio. Il famigerato flagship Xiaomi 13 Ultra arriverà entro la fine del mese. La conferma è ufficiale e il dispositivo verrà rilasciato in tutto il mondo.

Pochi mesi or sono, l’OEM cinese numero uno al mondo ha annunciato i nuovissimi Xiaomi 13 e 13 Pro in Cina. Dopo qualche mese sono arrivati anche nel mercato globale, in occasione del Mobile World Congress 2023 di Barcellona. Anche se all’evento abbiamo conosciuto lo Xiaomi 13 Lite, i fan hanno atteso a lungo l’ammiraglia next-gen, lo Xiaomi 13 Ultra. Grazie ad un comunicato emerso in rete dall’azienda stessa, scopriamo che quest’ultimo device sarà svelato nel corso di questo mese.

Marking another milestone for the strategic cooperation between Xiaomi and @leica_camera, and the mobile photography world.

Debuting this April, #Xiaomi13Ultra will be available in global markets in the coming months. https://t.co/ljTyEmFbGK

