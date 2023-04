Xiaomi 13 Ultra: il debutto globale è sempre più vicino

Xiaomi 13 Ultra è sempre più vicino; il debutto della nuova ammiraglia potrebbe essere alle porte, anche perché ha appena ricevuto la certificazione IMDA. Quanto manca quindi al lancio?

Gli ultimi rumors trapelati in rete suggeriscono che Xiaomi terrà un evento di lancio internazionale il prossimo 17 aprile. Non sappiamo se il modello 13 Ultra arriverà prima in Cina e poi nel resto del mondo o se godrà di una presentazione globale sin dal Day one. Ad ogni modo, questo gadget è nell’aria da diverso tempo, anche perché lo abbiamo visto in numerosi portali per la certificazione. Poche ore fa poi, ha fatto la sua apparizione anche presso l’IMDA.

Xiaomi 13 Ultra: cosa sappiamo ad oggi?

Il flagship è nell’aria da tempo, come detto, ma ora è apparso sull’IMDA di Singapore. Il telefono ha il numero di modello 2304FPN6DG ma dal sito non apprendiamo nessuna informazione chiave. Il portale rivela solo le classiche caratteristiche che vediamo in tutti i top di gamma Android del momento: 5G, Bluetooth di ultima generazione, Wi-Fi 6E, NFC e non solo. A proposito, se cercate Xiaomi 13 5G, il top entry level del marchio cinese, vi segnaliamo che costa solo 854,00€ su Amazon con lo sconto del 5%. Fate presto perché a questo prezzo andrà sicuramente a ruba.

Ipotizziamo però che Xiaomi 13 Ultra avrà un sistema fotografico incredibile con sensore principale da un pollice da 50 Mpx, il Sony IMX989, coadiuvato da una lente ultrawide da 50 Mega, da un teleobiettivo standard e da un’ottica con zoom periscopico. La selfiecam invece, sarà una lente da 32 Mega. Sotto la scocca troveremo un processore Snapdragon 8 Gen 2 con RAM di tipo LPDDR5x e storage UFS 4.0. Lo schermo invece, sarà un display AMOLED di Samsung (E6) da ben 6,73 pollici con bordi curvi e risoluzione QHD+, oltre che refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Il costo ipotetico di questa ammiraglia? Ipotizziamo sui 1200 o 1300€ da noi in Europa, ma è una supposizione da prendere con “un pizzico di sale”. Restate connessi con noi.

