Xiaomi 13 Ultra presenterà un design inedito e delle nuove ottiche Leica

In queste ore è emersa in rete un’immagine del nuovo Xiaomi 13 Ultra, il flagship di nuova generazione del colosso cinese numero uno al mondo. Questo telefono presenterà un design rinnovato, una configurazione fotografica tutta nuova e ottiche di Leica mai viste prima.

Facciamo un passo indietro: Xiaomi svelerà la nuova line-up premium verso la fine di questo mese. I telefoni della gamma arriveranno entro la fine di febbraio e saranno presentati durante un evento speciale che si terrà durante il MWC di Barcellona (previsto per il 26 febbraio). Ricordiamo che vedremo presto anche lo Xiaomi 13 Lite, il rebrand del bellissimo Xiaomi Civi 2.

Adesso i rumors suggeriscono che ci sia un’altra ammiraglia in cantiere presso la società: si chiamerà Xiaomi 13 Ultra e sarà un prodotto pensato per gli amanti della fotografia digitale.

Xiaomi 13 Ultra: cosa sappiamo ad oggi?

La foto dello Xiaomi 13 Ultra ha iniziato ad apparire in rete in queste ore sulla piattaforma di Weibo. Dalla foto notiamo il grande modulo circolare contenente i sensori e il logo di Leica al centro. Possiamo vedere quattro fotocamere e un grande flash LED. La back cover invece, ci sembra realizzata in pelle vegana. Rispetto all’iterazione precedente, i cambiamenti sono molto pochi.

Tenete presente che si tratta di una foto non certificata; potrebbe anche essere stata postprodotta con Photoshop, pertanto potremmo trovarci di fronte ad un falso.

Da report passati sappiamo che il flagship avrà un sensore Sony IMX989 da un pollice con risoluzione di 50 Megapixel, coadiuvato da lenti aggiuntive e da una fotocamera periscopica. Anteriormente, troveremo un pannello Super AMOLED di tipo E6 (Samsung) di dimensioni sconosciute ma con bordi curvi.

L’azienda cinese ha confermato che questo modello arriverà anche nel mercato internazionale; vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Intanto, se state cercando un flagship killer, vi consigliamo l’ottimo Xiaomi 12X a soli 499,99€ con spese di spedizione gratuite.

