Xiaomi 13 Ultra: il debutto è stato posticipato (RUMOR)

Brutte notizie per chi attendeva da tempo il super flagship Xiaomi 13 Ultra; secondo un rumor appena trapelato sul web infatti, scopriamo che l’ammiraglia Android verrà lanciata più tardi del previsto.

Sappiamo tutti che i dispositivi della serie Xiaomi 13 sono stati lanciati in Cina a dicembre; a breve (probabilmente durante il MWC di Barcellona), verranno annunciati anche per il mercato europeo e internazionale. Ad oggi ci sono solo due modelli in questa gamma (quello standard e il Pro), ma dovremmo vedere presto anche una variante Ultra e un’iterazione Lite. Ci concentreremo, per adesso, solo sul primo dei due sopracitati.

Cosa sappiamo del nuovo flagship Xiaomi 13 Ultra?

Il dirigente del marchio Lei Jun ha affermato che Xiaomi 13 Ultra verrà lanciato in tutto il mondo, al contrario del precedente modello (12S Ultra), uscito durante la scorsa estate nel solo mercato cinese. In molti hanno suggerito il lancio dell’ammiraglia premium in contemporanea al debutto Global della serie al MWC 2023. Ora però, il tipster Digital Chat Station ha appena riferito nuovi dettagli che ci fanno capire che non sarà così.

Stando all’insider, sembra che sia OPPO Find X6 che Honor Magic 5 (le serie di punta dei costruttori asiatici) verranno distribuite dopo il capodanno cinese (22 gennaio); considerando le tempistiche delle aziende, ci aspettiamo delle presentazioni per il mese di febbraio. Se da un lato queste ammiraglie sono dietro l’angolo, secondo DGS, Xiaomi 13 Ultra è ancora lontano. Il suo debutto potrebbe essere previsto per la primavera, sia per il mercato locale che per quello europeo. Nello specifico, si parla di una annuncio previsto fra la fine di marzo e l’inizio di aprile in Cina, mentre nel resto del mondo potrebbe arrivare qualche settimana dopo.

Cosa sappiamo del telefono di punta? Sarà un cameraphone con ottica principale Sony IMX989 da 50 Megapixel con sensore da un pollice, autofocus PDAF e sistema di stabilizzazione ottica degna di un gimbal. Arriverà con il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, disporrà di 16 GB di memoria interna LPDDR5X e ci saranno memorie UFS 4.0 da 512 GB o da 1 TB.

