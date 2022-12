Xiaomi 13 Ultra avrà una nuova fotocamera con zoom periscopico avanzatissimo

Xiaomi 13 Ultra dovrebbe disporre di una nuova incredibile fotocamera dotata di uno zoom periscopico; a dirlo è un recente rapporto di un tipster online.

Da pochissime settimane la line-up Xiaomi 13 è giunta sul mercato locale asiatico; ovviamente abbiamo avuto solo due modelli, il basico e il Pro, ma ad oggi dobbiamo ancora conoscere un Lite e un’iterazione Ultra. Dalla recente fuga di notizie poi, sappiamo maggiori dettagli su quest’ultimo dispositivo.

Xiaomi 13 Ultra: cosa è emerso?

Stando a quanto ribadito dall’insider del web Kartikey Singh, il nuovo modello Ultra della serie premium Xiaomi 13 dovrebbe presentare una lente periscopica veramente rinnovata e migliorata.

Secondo l’insider infatti, questo obiettivo sarà in grado di shockare tutti; per farla breve, il brand sta cercando di offrire performance uniche e funzionalità eccellenti mediante questo zoom. Per chi non lo sapesse, i dispositivi della gamma Ultra sono sempre stati dei cameraphone, e questo device non farà eccezione.

Quindi, la notizia non ci deve sorprendere; basti pensare che Xiaomi 12S Ultra, uscito sul mercato locale solo in Cina la scorsa estate, è stato rilasciato con un sensore Sony IMX989 da ben un pollice. Il leaker ha aggiunto:

“Dagli ultimi 2 anni nessuno è stato in grado di sfidare Samsung con lo zoom a lungo raggio e ciò ha reso Samsung “pigra, usando lo stesso hardware da 3 generazioni. L’anno prossimo le cose inizieranno a cambiare e questo monopolio arriverà una fine.”

In poche parole, finalmente avremo uno zoom ottico degno di questo nome che sfiderà quello del Galaxy S22 Ultra 5G; avremo immagini più nitide, una qualità più elevata e non solo grazie ad un obiettivo dedicato.

