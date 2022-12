Xiaomi 13 Pro: spunta il primo teaser online (VIDEO)

In queste ore è spuntato in rete il primo video teaser ufficiale relativo al nuovo Xiaomi 13 Pro. Stando a quanto si osserva dal video, scopriamo che lo smartphone di punta del marchio cinese sarà in grado di resistere alla polvere e all’acqua. Vanterà infatti, la certificazione IP, anche se non sappiamo a che livello..

A distanza di pochissime ore dal debutto ufficiale della serie (previsto per l’11 dicembre), l’OEM asiatico ha appena condiviso un video teaser del nuovo flagship in cui mostra che il telefono verrà fornito con la certificazione contro gli schizzi d’acqua e la polvere. Verosimilmente potrà godere della certificazione IP68 come lo Xiaomi 12S Ultra, ma è presto per dirlo. Il teaser è stato pubblicato sull’account social di Weibo.

Xiaomi 13 Pro: godrà della certificazione IP

Per chi non lo sapesse, Xiaomi 13 Pro presenterà un design aggiornato con un modulo fotografico quadrato, colorazioni esclusive in ceramica, vetro e in pelle. Ci sarà perfino la Wilderness Extreme Green Edition e verrà venduto in bundle con una cover esclusiva con il cordino da polso, con il Watch S2 e con le cuffiette Buds 4. Tutti i gadget saranno in tinta con il telefono. Sarà una versione speciale venduta in poche unità.

La main camera sarà molto versatile e sarà in grado di scattare foto in ogni condizione di luce; ci sarà anche una Night Mode esclusiva che renderà nitidi tutti gli scatti. Ad oggi la maggior parte dei telefoni di Xiaomi gode della certificazione IP53, ma questo nuovo flagship potrebbe ricevere la certificazione IP68 in grado di fornire più resistenza e sicurezza contro l’acqua e la polvere. Infine, apprendiamo che ci saranno 512 GB di storage e un’elevata RAM di tipo LPDDR5x. Dulcis in fundo, avremo lo Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca.

