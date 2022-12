Xiaomi 13 Pro si mostra ancora online prima del debutto globale

Il nuovo flagship Xiaomi 13 Pro è apparso anche nel database indiano del BIS e in quello della Malaysia SIRIM prima del debutto globale. Non si parla più di un lancio asiatico, ma oramai di una presentazione internazionale.

Abbiamo ragione di credere però, che ci sarà dapprima un lancio in Cina e solo in seconda battuta invece, nei mercati esteri. Sappiamo che l’azienda avrebbe dovuto svelare la serie Xiaomi 13 lo scorso 1° dicembre in Cina ma ha ritardato il tutto a causa della morte dell’ex presidente del partito comunista asiatico. Non ha svelato una nuova data per l’evento di presentazione ma, intanto, scopriamo che il modello di punta della serie si è appena mostrato all’interno di due siti per la certificazione.

A riportare questi dati ci ha pensato l’insider del web Mukul Sharma con un post su Twitter. Scopriamo il numero di modello del gadget (2210132G) e il moniker ufficiale. Il resto delle caratteristiche invece, lo abbiamo già appreso in queste settimane.

Xiaomi 13 Pro: le nuove informazioni

Il nuovo device premium di casa Xiaomi disporrà di un’inedita back cover, con modulo fotografico ridisegnato più in linea con quello che è il trend attuale. Sarà di forma quadrata e all’interno ospiterà il sensore da un pollice Sony IMX989 da 50 Megapixel coadiuvato da software di Leica. Non mancherà l’ultrawide da 50 Megapixel e il teleobiettivo con zoom ottico 3,2X da 50 Mpx con OIS al seguito.

Xiaomi 13 Pro receives the SIRIM certification in Malaysia and the Indian BIS certification. Launch imminent.#Xiaomi #Xiaomi13Pro #Xiaomi13Series pic.twitter.com/OciJIScnoI — Mukul Sharma (@stufflistings) December 3, 2022

Lo schermo sarà da 6,73 pollici e offrirà una risoluzione 2K con refresh rate da 120 hz variabile. La luminosità di picco dovrebbe essere di 1900 nits. Sotto la scocca ci aspettiamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, memorie UFS 4.0 e RAM di tipo LPDDR5X. La batteria sarà da 4820 mAh con fast charge da 120W, wireless charging da 50W e reverse da 10W. Non mancherà neppure il chip Surge G1 per la ricarica.

Dulcis in fundo, ci aspettiamo un blaster IR, il motore lineare cyber-engine, il modulo NFC per i pagamenti online e la certificazione IP68. Peserà 229 grammi con 8,38 mm di spessore.

