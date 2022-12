Xiaomi 13 Pro: ci sarà una versione SUPER esclusiva

Xiaomi ha appena annunciato un bundle super esclusivo per il futuro flagship Xiaomi 13 Pro; il device infatti, arriverà nella splendida colorazione Wilderness Green Extreme in un pacco regalo che vedrà la presenza di una cover esclusiva a tema, delle Buds 4 in omaggio e di un orologio Watch S2.

A pochi giorni di distanza dall’evento dell’11 dicembre, il CEO del marchio Lei Jun ha appena annunciato sui social l’arrivo del bundle “Xiaomi 13 Pro Wilderness Green Extreme”. Lo smartphone presente all’interno disporrà poi di 12 GB di RAM e di 512 GB di memoria interna.

Xiaomi 13 Pro: ecco il bundle Wilderness Green Extreme

Come ribadito, in confezione si troverà anche una cover protettiva in pelle liscia; le Buds 4 (ancora da annunciare) presenteranno la funzione di cancellazione attiva del rumore. Infine, il Watch S2 sarà presente nella sua iterazione più esclusiva.

Come ribadito anche in calce, Xiaomi 13 Pro presenterà ben 12 GB di memoria RAM con 512 GB di storage all’interno. L’orologio invece, avrà un cinturino in pelle verde molto esclusivo. Volendo, ci sarà anche la possibilità di scegliere la colorazione bianca o la YuanShan Blue, entrambe realizzate con la tecnologia Nano Skin.

Sotto la scocca ci sarà il processore Snapdragon 8 Gen 2 con storage UFS 4.0 e memorie RAM di tipo LPDDR5. Il teleobiettivo sarà un Leica da 75 mm con ampia apertura. Dulcis in fundo, troveremo un motore di raffreddamento a liquido VC da 4642 mm quadrati.

Il pannello del Pro sfoggerà un design 2.5D con bordi curvi su tutti i lati. Lei Jun ha riferito che entrambi i dispositivi (Xiaomi 13 e 13 Pro) saranno molto comodi da impugnare.

All’interno dell’evento conosceremo anche la skin MIUI 14 di nuova generazione basata su Android 13. Tutti i prodotti saranno premium e super costosi, ma l’azienda promette un rapporto qualità-prezzo ottimi.

