Xiaomi 13 Pro avvistato su Geekbench: performance MOSTRUOSE

Xiaomi 13 Pro è appena stato avvistato sul portale di benchmarking Geekbench. È riuscito ad ottenere performance spaziali con numeri incredibili. Come tutti sappiamo, la serie 13 dell’OEM cinese numero uno al mondo è prossima al lancio, ma ora scopriamo quanto saranno potenti le versioni premium della gamma. Sicuramente avremo, sul modello Pro, un sensore da un pollice da 50 max e il processore Snapdragon 8 Gen 2 appena presentato.

Xiaomi 13 Pro: le specifiche tecniche

Il dispositivo ha ottenuto dei numeri incredibili; si è mostrato in rete con il numero di modello 2210132C e sembra disporre di un inedito processore octa-core con tre core da 2,02 Ghz per l’efficienza, ma quello principale corre a 3,19 Ghz. In poche parole ci troveremo di fronte ad un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Non di meno, il dispositivo funzionerà su Android 13 e disporrà di 12 GB di memoria virtuale RAM.

Osservando i risultati ottenuti su Geekbench scopriamo che ha registrato uno score di 1504 punti nel single core e 5342 sul multi-core di Geekbench 5. Ovviamente anche il modello base sarà incredibile e scopriamo che ha registrato 1507 e 5343 punti nei vari test.

Il Pro godrà di uno schermo Samsung E6 AMOLED da ben 6,7 pollici curvo con risoluzione 2K e refresh rate di 120 Hz. Non mancherà un processore Snapdragon 8 Gen 2 con 8 o 12 GB di RAM. Lo storage sarà di 128, 256 o 512 GB di memoria interna. Fra le altre cose, la back cover vanterà un modulo fotografico con tre sensori, ma quello principale dovrebbe essere il Sony IMX989 da 50 Mpx. Questo dovrebbe essere coadiuvato da un’ulteriore lente da 50 Mpx e da un tele da 50 Mega aggiuntivo. Anteriormente invece, citiamo la selfiecam da 32 Mpx. Concludiamo con la presenza della MIUI 14 sotto la scocca. La batteria potrebbe durare 4800 mAh con ricarica rapida da 120W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.