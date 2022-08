Xiaomi 13 potrebbe avere cornici super contenute e display 2K

Secondo quanto si legge in queste ore, sembra che la serie Xiaomi 13 disporrà di schermi con risoluzione 2K, cornici super sottili e molto altro ancora.

Di fatto, l’OEM cinese deve ancora togliere i veli alla line-up Xiaomi 12T nel mercato internazionale ma già da diverso tempo si parla dei modelli di fascia alta di fine anno.

Xiaomi 13: tutto quello che c’è da sapere

Da quello che sappiamo sulla gamma Xiaomi 13 prossima alla commercializzazione, sappiamo che i device avranno fast charge da 100W, processore Qualcomm ancora da svelare, un chip di ricarica wireless a 50W e ora apprendiamo dettagli sullo schermo dei suddetti terminali. Secondo l’insider Digital Chat Station infatti, il modello base avrà uno schermo FullHD, mentre il Pro avrà un pannello curvo con risoluzione 2K, refresh rate adattivo LTPO + E6. Ci sarà, come sempre, il foro per la selfiecam.

Come detto, avremo un nuovo processo costruttivo che aiuterà la compagnia a dotare il telefono di cornici super strette; adotterà il medesimo sistema pensato per il Civi S. Ci dovrebbe essere anche il processore Surge P1 per la ricarica.

Sotto la scocca potremmo trovare lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e non ci saranno versioni con chip MediaTek. Dovremmo vedere solo due modelli; non dovrebbe esserci quindi lo Xiaomi 13X. Il debutto dei terminali premium è previsto a novembre, in concomitanza del lancio del nuovo chip di Qualcomm.

Se volete fare un buon affare, vi suggeriamo l’acquisto dello Xiaomi 12, il top di gamma di inizio anno, a soli 649,90€ su Amazon con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. Ha il processore Snapdragon 8 Gen 1, uno schermo incredibile OLED da 6,1 pollici, un design mozzafiato e fotocamere che sono in grado di girare video da paura e fotografie bellissime. Costa quanto un mediogamma ma è un’ammiraglia su tutti i fronti.

